Глазуновскую школу отремонтировали по суду

10.9.2025 | 12:23 Новости, Образование

Права учащихся защитила районная прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Ведомство выявило в учебном учреждении нарушения закона об образовании. Оказалось, что кровля здания Глазуновской средней общеобразовательной школы «имела мелкие повреждения и пробоины», а также «разрушения верхнего и нижнего слоев». Объект не соответствовал необходимым требованиям.

В итоге прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском — к администрации района и руководству школы. Ведомство требовало от чиновников выделить нужное финансирование, а от учреждения — привести кровлю в порядок.

Глазуновский районный суд удовлетворил иск. К настоящему моменту требования исполнены.

«Кровля школы отремонтирована», – указали в прокуратуре.

ИА «Орелград»


