Водителя чересчур тонированной «Лады» отправят за решетку

Тонировка легковушки стала одной из причин смертельного ДТП.

Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Ливны и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 лет 6 месяцев. Отбывать срок ливенец должен в колонии-поселении. Суд также применил к нему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Как пояснили в пресс-службе суда, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В данном случае происшествие произошло 28 февраля 2025 года. Следствие и суд установили, что тем вечером подсудимый двигался на своем автомобиле «Лада-211440» по улице Зеленой в городе Ливны и стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Он сбил пешехода, переходившего проезжую часть. От полученных в результате ДТП травм потерпевший скончался. Разбирая дело, суд обратил внимание на обстоятельства происшествия. В частности, в пресс-службе суда сообщили, что на переднее ветровое стекло автомобиля была наклеена тонировочная пленка со светопропусканием менее 25 процентов, а на передних боковых стеклах имелась пленка со светопропусканием менее 15 процентов. А согласно правилам, светопропускаемость стекол должна составлять не менее 70 процентов.

Кроме того, подсудимый двигался на автомобиле с включенными противотуманными фарами, без включения ближнего света фар. Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. При назначении наказания суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а именно: признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, нарушение погибшим пешеходом Правил дорожного движения при пересечении проезжей части дороги, принесение извинений потерпевшему. Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”