Орловчанка присвоила деньги из сейфа и ушла в бега

Однако в итоге жительнице Орла всё равно пришлось предстать перед судом.

Дело рассмотрел Северный районный суд города Орла. Оно возбуждалось по статье 160, часть 3 («присвоение, совершённое с использованием своего служебного положения»).

Преступление произошло в этом году в январе. На тот момент женщина работала в одном из магазинов товароведом. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, она забрала из сейфе деньги, доверенные ей для проведения финансовых операций, а затем «скрылась с похищенным».

При этом речь шла не о столь значительной сумме — примерно в 106 тысяч рублей.

Как рассказали в ведомстве, подсудимая признала вину, а также возместила причинённый ущерб — хоть и не полностью, а частично. В итоге наказанием стал штраф — в размере 150 тысяч.

ИА «Орелград»