Орловчанка присвоила деньги из сейфа и ушла в бега

10.9.2025 | 12:30 Криминал, Новости

Однако в итоге жительнице Орла всё равно пришлось предстать перед судом.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассмотрел Северный районный суд города Орла. Оно возбуждалось по статье 160, часть 3 («присвоение, совершённое с использованием своего служебного положения»).

Преступление произошло в этом году в январе. На тот момент женщина работала в одном из магазинов товароведом. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, она забрала из сейфе деньги, доверенные ей для проведения финансовых операций, а затем «скрылась с похищенным».

При этом речь шла не о столь значительной сумме — примерно в 106 тысяч рублей.

Как рассказали в ведомстве, подсудимая признала вину, а также возместила причинённый ущерб — хоть и не полностью, а частично. В итоге наказанием стал штраф — в размере 150 тысяч.

