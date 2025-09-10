На Орловщине падение вражеского дрона ухудшило электроснабжение

10.9.2025 | 10:47 Важное, ЖКХ, Новости, СВО

Обломки повредили линию электропередач в Шаблыкинском районе.

Фото: портал Орловской области

Это привело к перебоям с подачей электричества в близлежащие населённые пункты. Информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В настоящий момент повреждения устраняются», – указал он.

Также он подтвердил, что этой ночью над регионом уничтожили 9 вражеских БПЛА. Обошлось без пострадавших.

Ранее такую же цифру назвали в Министерстве обороны России (уточнив, что дроны сбили в период с полуночи до 5 часов).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования