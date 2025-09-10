На Орловщине падение вражеского дрона ухудшило электроснабжение

Обломки повредили линию электропередач в Шаблыкинском районе.

Это привело к перебоям с подачей электричества в близлежащие населённые пункты. Информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В настоящий момент повреждения устраняются», – указал он.

Также он подтвердил, что этой ночью над регионом уничтожили 9 вражеских БПЛА. Обошлось без пострадавших.

Ранее такую же цифру назвали в Министерстве обороны России (уточнив, что дроны сбили в период с полуночи до 5 часов).

ИА «Орелград»