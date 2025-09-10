В Орловской области рабочая сила сократилась на 1900 человек

Рабочую силу в регионе еще раз пересчитают в сентябре.

По итогам выборочного обследования рабочей силы за май-июль 2025 года численность рабочей силы (граждане в возрасте 15 лет и старше) в Орловской области составила 335,3 тысячи человек. По сравнению с предыдущим отчетным периодом она сократилась на 1900 человек. В настоящее время 331,1 тысячи орловцев классифицированы как занятые экономической деятельностью и 4,2 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. Они не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Такие данные приводит Орелстат, который уже анонсировал проведение нового выборочного обследования рабочей силы. Оно пройдет в период с 14 по 22 сентября 2025 года. Основная цель заключается в получении информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, гражданах, не входящих в состав рабочей силы, об участии населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы.

Обследование затронет 848 жителей Орловской области, в том числе 454 жителя городов и 394 жителя сельской местности. Больше всего респондентов планируется опросить в Орле (185 человек), меньше всего – во Мценске (56 человек). Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств по месту их проживания прошедшими обучение и тестирование представителями Орелстата. Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, то есть они не подлежат разглашению, распространению или предоставлению.

К слову, по состоянию на 1 января 2025 года численность населения Орловской области составляла 686 181 человек, плотность населения – 27,8 человека на один квадратный километр. Доля населения региона моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) составляла на тот момент 15,7 процента, трудоспособного населения (мужчины от 16 до 65 лет, женщины от 16 до 60 лет) – 56,8 процента, населения старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) – 27,7 процента. Численность трудоспособного населения в Орловской области продолжает снижаться. Так, к началу 2022 года она составляла 388 175 человек, к началу 2023 года – 392 056 человек, к началу 2025 года – 388 288 человек.

ИА «Орелград»