В Орловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

10.9.2025 | 10:55 Медицина, Новости

Показатель подскочил на 20,5% за неделю.

Фото: ИА «Орелград»

Таковы официальные данные об обратившихся за помощью к врачам. Речь идёт примерно о 2,8 тысячи случаев. Фактическое число заболевших орловцев может быть выше. Информацию сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Около 48% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.

Отмечается, что речь идёт не о гриппе. В структуре респираторных вирусов, которые выявляются в нашей области, есть аденовирусы и риновирусы, а также возбудитель ковида (SAR-COV-2).

Также в регионе стартовала кампания по прививке от гриппа. На данный момент вакцинацию прошли 28 тысяч человек.

ИА «Орелград»


