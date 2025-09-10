На Орловщине выдали первый паспорт готовности к зиме

10.9.2025 | 11:23 ЖКХ, Медицина, Новости

Его получила Орловская областная клиническая больница.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

ООКБ получила паспорт готовности к отопительному сезону 2025-го и 2026-го годов за номером 1. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Уточняется, что хозяйственной службой больницы был проведён комплекс сложных и важных мероприятий. Так, здесь проверили и настроили системы отопления, осуществили техническое обслуживание оборудования, подготовили резервные источники тепла и энергии. Также персонал прошёл необходимый инструктаж — по действиям в условиях понижения температуры.

Кроме того, в ООКБ сообщили о ремонте водовода, который происходил в ночь с воскресенья на понедельник. Сотрудники хозяйственной службы «оперативно и слаженно провели все работы ночью, обеспечив бесперебойное снабжение больницы водой и не создавая дискомфорт пациентам».

ИА «Орелград»


