В Орловской области насчитали 24 роскошных автомобиля

С их владельцев возьмут повышенный транспортный налог.

В Орловской области транспортный налог за 2024 год с учетом повышающего коэффициента начислен на 24 автомобиля, принадлежащих физическим лицам. А общая сумма налога, рассчитанного к уплате для владельцев дорогостоящих машин, превысила 3,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России, по сравнению с предыдущим налоговым периодом число премиальных авто, находящихся в собственности у орловцев, возросло на треть, а сумма начисленного налога увеличилась на 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, в Орловской области транспортный налог за 2024 год с учетом повышающего коэффициента начислен на 18 автомобилей, принадлежащим компаниям. Общая сумма налога к уплате для юридических лиц превысила 2,5 миллиона рублей. Напомним, что в России уже несколько лет действуют правила налогообложения дорогих автомобилей, известные как налог на роскошь. Базовая ставка налога умножается на повышающий коэффициент.

Последний применяется к легковым автомобилям со средней стоимостью от 10 миллионов рублей и выше. Кстати, до 2022 года порог начинался с 3 миллионов рублей, но затем законодатели пересмотрели критерии, и порог роскоши повысили. В настоящее время автомобили стоимостью менее 10 миллионов рублей не подпадают под действие налога на роскошь. Повышенный транспортный налог с учетом коэффициента 3 исчисляется для легковых автомобилей: средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; средней стоимостью от 15 миллиона рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

«Перечень дорогостоящих автомобилей для расчета налога с повышающим коэффициентом ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга России, – добавили в пресс-службе УФНС России по Орловской области. – В 2024 году в него вошло 295 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей не старше 10 лет и 222 модели стоимостью более 15 миллионов рублей не старше 20 лет».

В актуальный на данный момент список включены такие модели, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и другие. Но есть в нем и представители китайского автопрома, например, марки HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr. Налог по повышенной ставке уплачивают как физические лица, так и компании, на балансе которых содержатся автомобили, включенные в перечень, продолжают в областной налоговой службе. При этом организациям необходимо учитывать повышающий коэффициент при расчете авансовых платежей по транспортному налогу.

ИА “Орелград”