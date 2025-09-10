В Ливнах соберут шишки для белок из «Славянского сада»

Акция состоится завтра.

Принять в ней участие могут все желающие. Такое объявление появилось в официальных соцсетях парка «Славянский сад».

Сбор проводят общественная организация «Орион», а также «Движение первых». Участникам предлагается встретиться 11 сентября в 16 часов у «Богатырской поляны».

Орловцы поедут в Вахновский лес, где ориентиром станет сосновая площадка, расположенная напротив местного пруда. Тех, кто не имеет личного автомобиля, подвезут (однако им надо заранее предупредить организаторов о такой проблеме по телефону).

Волонтёров просят одеться соответственно заданию, а также захватить с собой перчатки, мешки и средства, отпугивающие комаров. Собирать планируют зелёные шишки (в первую очередь, сосновые) и жёлуди.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»