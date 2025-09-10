Облдепартамент незаконно отказал бизнесмену в предоставлении пруда

Суд обязал чиновников решить данный вопрос в пользу предпринимателя.

Необычное дело рассмотрел региональный арбитраж по заявлению индивидуального предпринимателя к департаменту надзорной и контрольной деятельности. Истец пояснил, что ему на праве собственности принадлежит гидротехническое сооружение, а именно плотина пруда «Молодовской» на ручье без названия, протяженностью 165 метров. Находится данный объект на территории Шаблыкинского района.

В июне 2025 года ИП обратился в указанный выше департамент с заявлением о предоставлении ему в пользование водного объекта, то есть пруда «Молодовской». Его площадь составляет 13,7 га, предприниматель просил пруд на 20 лет для ведения прудовой аквакультуры. Закон разрешает ведение рыбоводства в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 200 гектаров. К заявлению были приложены необходимые документы.

Однако департамент приостанавливал рассмотрение заявления бизнесмена на том основании, что оно якобы было написано с нарушениями. Бизнесмену предложили в течение 30 дней представить откорректированное заявление. Последний был вынужден обратиться с запросом в отдел водных ресурсов по Орловской, Рязанской и Тульской областям Московско-Окского БВУ Федерального агентства водных ресурсов, чтобы получить данные о береговой линии и внести необходимые коррективы в заявление.

Ответ на запрос пришел, но орловских чиновников он, видимо, не удовлетворил. Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области в результате отказал в предоставлении водного объекта. Предприниматель счел отказ департамента незаконным и необоснованным и обратился в арбитражный суд, который пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

Материалами дела было подтверждено, что пруд «Молодовский» включен в реестр водных объектов с присвоением определенного идентификационного кода. И суд также установил, что департамент фактически переложил на предпринимателя «обязанности по инициированию внесения сведений о водном объекте в раздел государственного водного реестра, предоставления технического отчета, составленного по результатам проведения инженерно-геодезических изысканий и обследования специализированной организацией, обладающей лицензией Росгидромета».

Данные действия арбитраж расценил как необоснованные и направленные на уклонение от исполнения возложенных именно на департамент обязанностей. В своем решении суд указал, что при описанных обстоятельствах департамент должен самостоятельно, по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов, «совершать мероприятия, направленные на установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположения береговых линий». Поэтому довод департамента об отсутствии береговой линии как о причине отказа был признан судом несостоятельным.

Арбитраж в итоге признал незаконным отказ департамента в предоставлении заявителю в пользование водного объекта и обязал его устранить допущенные нарушения прав и законных интересов индивидуального предпринимателя, а именно: принять в 10-дневный срок решение о предоставлении предпринимателю в пользование водного объекта пруда «Молодовский».

ИА «Орелград»