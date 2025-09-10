Усадьбу Шеншина запретили сносить

У дома, в котором бывал Иван Тургенев, появился правовой режим использования.

Областные власти распорядились об утверждении границ территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Бывшая усадьба Шеншина В. А., где бывал Тургенев», середина XIX века. Здание расположено в селе Волково, на территории Мценского района. Усадьба связана с именем поэта Афанасия Фета, поскольку она принадлежала представителям рода его отца – Шеншиным.

После национализации в ней располагались различные образовательные учреждения, в настоящий момент в историческом здании расположена Краснооктябрьская основная школа. Оно состоит из двух этажей, построенных в разное время. Есть мнение, что первый этаж был встроен еще в конце XVIII века, а второй — в середине XIX века. Окна первого этажа более низкие, имеют лучковую перемычку и каменные наличники простой формы, второго — более высокие, но без каких-либо особенностей. В последние годы усадьба прошла процедуру благоустройства, усадебный парк превратился в благоустроенную зону отдыха.

Теперь управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило правовой режим использования территории бывшей усадьбы. Разрешается ремонт, реставрация, консервация и приспособление памятника для современного использования, без изменений его особенностей и только на основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в установленном законом порядке.

Также допускается прокладка инженерных сетей, не создающая угрозу объекту культурного наследия, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника, размещение стендов и других (допускается в исключительных случаях, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия), благоустройство, в том числе устройство отмосток и плиточного покрытия, устройство наружного освещения (с учетом влияния светового потока на восприятие объекта) и проведение земляных работ (при прокладке инженерных сетей, обеспечивающих эксплуатацию объекта культурного наследия).

В то же время запрещается снос объекта культурного наследия, возведение пристроек к нему и изменение традиционных характеристик памятника, «влекущее за собой причинение вреда в виде реального ущерба и или умаление его историко-культурной ценности», а также все другие изменения, не согласованные с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

ИА «Орелград»