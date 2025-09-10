Технических заказчиков проверили во Мценске

Информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия озвучила КСП.

Контрольно-счетная палата города Мценска представила отчет о проверке результативности использования средств бюджета города на осуществление функций технического заказчика услуг и работ по капитальному ремонту. В качестве таковых могут выступать структурные подразделения мэрии и муниципальные учреждения. Проверка была плановой, ее результаты уже доведены до депутатов Мценского горсовета. Она затронула среднюю школу №8, управление образования и управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска, а также Мценский краеведческий музей.

Проверенный период охватил 2022-2024 годы. В ходе проверки было установлено, что средняя школа №8 сама выступила техническим заказчиком на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещения спортивного зала. А в августе прошлого года на основании письма руководства школы «Ресурсный центр «Образование-57» проверил объем, стоимость, правильность составления документов и качество выполняемых работ на соответствие сметной документации и договорным документам, причем на безвозмездной основе.

«Таким образом, в проверяемом периоде МБОУ г. Мценска «Средняя школа №8» функции технического заказчика никому не передавались. Расходование средств бюджета города Мценска на осуществление функций технического заказчика в 2022-2024 годах учреждением не производилось», – резюмирует городская КСП. Управление образования являлось заказчиком по капитальному ремонту кровли здания мастерских средней школы №1. А вот функции по контролю за ходом капитального ремонта кровли и подготовку проектно-сметной документации были возложены на саму школу.

«Таким образом, в проверяемом периоде расходование средств бюджета города Мценска на осуществление функций технического заказчика в 2022-2024 годах управлением образования не производилось», – опять к такому же выводу пришли аудиторы. Управлением ЖКХ в проверенном периоде было заключено 11 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту. Так, в рамках капремонта моста через суходол по улице Рева в 2024 году привлекался технический заказчик в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

В ходе проверки было установлено, что управлением ЖКХ в 2024 году был заключен договор с ООО «ОрелДорМост» на сумму 125 450 рублей об оказании услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости. Однако управление ЖКХ не представило аудиторам КСП обоснование цены по этому договору. «Таким образом, проанализировать эффективность использования управления ЖКХ средств бюджета на осуществление функций технического заказчика в размере 125 450 рублей не представляется возможным», – отметили аудиторы.

Мценский краеведческий музей также сам исполнял функции технического заказчика при изготовлении проектно-сметной документации и проведении работ по капитальному ремонту его помещений. А функции технического надзора за выполнением работ на объекте были возложены на ООО СКФ «Арго». Цена договора составляла 15 000 рублей. Сумма небольшая, но Контрольно-счетная палата установила, что «в 2022-2024 г.г. расчеты между МБУ «Мценский краеведческий музей» и ООО СКФ «Арго» не производились, акты приемки выполненных работ по техническому надзору к проверке не представлены».

Судя по отчету КСП, к проверке также не были представлены дефектные ведомости по капитальному ремонту автомобильной дороги по Пригородной, что аудиторы сочли нарушением требований законодательства. По итогам контрольного мероприятия представления были направлены в адрес управления ЖКХ администрации Мценска и Мценского краеведческого музея. Информация о результатах проверки была направлена главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и в Мценскую межрайонную прокуратуру.

