Орловцев научат «лепить кукушку»

Желающие могут посетить мастер-класс по чернышинскому промыслу.

Орловский областной центр народного творчества анонсировал проведение 19 сентября в 13:00 в своем концертном зале этно-урока «Чернышинская кукушка». Как сообщают организаторы, мероприятие посвящено сохранению и популяризации народных художественных промыслов Орловской области среди молодежи в рамках знакомства с традиционной культурой родного края.

«Чернышинский игрушечный промысел тесно связан с верованиями и обрядами новосильских крестьян, поэтому чернышинская игрушка – это часть народной культуры, – говорят в Центре. – Сюжеты чернышинских игрушек традиционны: женщины, коньки, кукушки. Кукушку специально лепили к Препловению – престольному празднику деревни Чернышино».

«Чернышинская кукушка» — это не одна игрушка, а обобщенной название чернышинской глиняной игрушки, которая является частью русского народного художественного промысла. Возник этот промысел в середине XIX века в деревне Чернышино Новосильского района Орловской области. Считается, что образ кукушки в этих игрушках связан с обычаями и поверьями предков: птицу воспринимали как небесное божество, способное знать о судьбе человека. До сих пор сохранилась традиция, заслышав в лесу кукование, спрашивать: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?».

Такие игрушки лепят из особой светлой чернышинской глины, обжигают и раскрашивают двумя-тремя цветами из небольшой палитры: фиолетовый, желтый, красный, серовато-синий. Роспись наносится полосками параллельно или в виде ромбов, треугольников и квадратов. Желающие смогут познакомиться с секретами мастеров. В программу этно-урока включено знакомство с историей возникновения игрушечного промысла в деревне Чернышино и с приемами игры на игрушке-свистульке, а также традиционная роспись глиняной игрушки с помощью кисточки и акриловых красок красного и синего цвета.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»