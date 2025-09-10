Орловца оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

10.9.2025 | 17:05 Закон и порядок, Новости

Сумма взыскания составила 110 тысяч рублей.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Известно, что мужчине 36 лет. В этом году в июне в одной из социальных сетей он проводил стрим. В ходе трансляции орловец «пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения».

Преступление выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД.

В итоге мужчину привлекли к административной ответственности. Его признали виновной по соответствующей статье (6.21 КоАП, часть 3, «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»).

Штраф составил 110 тысяч. «В настоящее время решение вступило в законную силу», – указали в УМВД.

