В пресс-службе орловского облсовета сменился руководитель

Её возглавила Юлия Якушкина.

Она будет руководить Управлением по взаимодействию со СМИ Орловского областного Совета народных депутатов.

Якушкина работает в сфере СМИ около 20 лет. С 2006-го года – в Орле. Она работала корреспондентом и редактором в газетах «Орловский Вестник» и «Орловская правда», на телеканале «Первый областной». Также активно участвовала в создании корпоративного издания Академии ФСО России.

В последнее время Якушкина занимала должность заместителя начальника Управления по взаимодействию со СМИ областного совета.

ИА “Орелград”