В пресс-службе орловского облсовета сменился руководитель

10.9.2025 | 18:15 Новости, Общество

Её возглавила Юлия Якушкина.

oreloblsovet.ru

Она будет руководить Управлением по взаимодействию со СМИ Орловского областного Совета народных депутатов.

Якушкина работает в сфере СМИ около 20 лет. С 2006-го года – в Орле. Она работала корреспондентом и редактором в газетах «Орловский Вестник» и «Орловская правда», на телеканале «Первый областной». Также активно участвовала в создании корпоративного издания Академии ФСО России.

В последнее время Якушкина занимала должность заместителя начальника Управления по взаимодействию со СМИ областного совета.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования