В Болхове осудили торговца мифическим бетоном

Мужчина продавал товар, которого в реальности не существовало.

Дело о довольно необычной торговле рассмотрел Болховский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, действия которого были квалифицированы по двум эпизодам преступной деятельности по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Преступления были совершены в октябре 2024 года, причем подсудимому для этого даже не пришлось выходить из дома.

«В ходе рассмотрения уголовного дела судом было установлено, что в октябре 2024 года житель Болховского района в мобильном приложении «Яндекс Карты» разместил объявление о продаже бетона, указал точку с объявлением о продаже бетона – завод ЖБИ, для связи – номер мобильного телефона и договор поставки, – следует из информации пресс-службы районного суда. – Тем самым он ввел в заблуждение реальных покупателей, создав образ добросовестного продавца, и заверил их о наличии у него бетона и об исполнении принятых на себя обязательств в полном объеме, что на самом деле не соответствовало действительности».

Как установили следствие и суд, дельцу удалось обвести вокруг пальца как минимум двух покупателей. В первом случае он успел продать «бетона» на 42 130 рублей, во втором – на 27 360 рублей. Покупатели потеряли деньги и не получили бетон, поскольку у афериста товара попросту не было. В судебном заседании он свою вину признал полностью. Суду мужчина пояснил, что решился на аферу в связи с тяжелым материальным положением. Интересно, что на преступление его вдохновили сюжеты по ТВ и в интернете, рассказывавшие о способах мошенничества. По сути, гражданин просто перенял чужой опыт, за что получил уголовную судимость.

«Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с удержанием в доход государства 10 процентов заработка ежемесячно, – сообщила пресс-служба Болховского районного суда. – При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, наличие малолетнего ребенка. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован».

ИА «Орелград»