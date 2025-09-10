Обладминистрация не будет дополнительно наказывать директора ФК «Орёл»

Ранее РФС крупно оштрафовал его за скандальную речёвку.

Напомним, речь идёт о Никите Фурсине. Комитет по этике Российского футбольного союза выставил ему штраф в размере 125 тысяч. Причиной стала оскорбительная речёвка, которую Фурсин заказал фанатам «Орла» во время матча с подмосковной командой Broke Boys.

Как выяснил «Орёлтаймс», Департамент физкультуры и спорта нашей области не планирует применять к директору клуба никаких дополнительных наказаний. Как считают чиновники, формально на том матче Фурсин находился по собственной инициативе, а не по заданию областных властей.

«В соответствии с многочисленной судебной практикой и позицией Роструда РФ привлечение работника за нарушения, совершённые вне рабочего времени, неправомерно… Согласно информации, полученной от РФС, Фурсин Никита Владимирович не был включён в заявочный лист ФК «Орёл» для участия в футбольном матче. В служебную командировку… директор ФК «Орёл» Фурсин Никита Владимирович не направлялся», – пояснили в департаменте. Ответ подписан Еленой Казачковой, руководителем данного подзразделения областной администрации.

Также в департаменте подтвердили, что в 2024 году в январе на Фурсина было наложено «дисциплинарное взыскание в виде выговора». Однако к настоящему моменту оно считается снятым. Тогда причиной стало рукоприкладство в отношении детского тренера команды.

ИА «Орелград»