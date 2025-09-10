В Орловской области резко вырос объем инвестиций

Оглашены итоги социально-экономического развития Орловской области за первое полугодие 2025 года.

Показатели социально-экономического развития Орловской области за первое полугодие 2025 года проанализировала региональная Контрольно-счетная палата. По ее данным, индекс промышленного производства в Орловской области за январь-июнь 2025 года составил 96 процентов в обрабатывающих производствах – 97,4 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 137 миллиардов рублей, или 104 процента к январю-июню 2024 года, в том числе в обрабатывающих производствах –124,3 миллиарда рублей, или 104,7 процента.

Обращает на себя внимание рост инвестиционной активности. Так, на развитие экономики и социальной сферы области за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было использовано 13,892 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 144,4 процента в действующих ценах и 132,7 процента в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2024 года. Правда, данные об инвестициях приведены не за полгода, а за первый квартал 2025 года.

Что касается полугодия, то в агропромышленной сфере, например, в январе-июне во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 28,8 миллиарда рублей, или 114,1 процента в действующих ценах и 105,8 процента в сопоставимой оценке к показателю аналогичного периода 2024 года. Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-июнь 2025 года составил 14,968 миллиарда рублей, или 99,1 процента в действующих ценах и 89,6 процента в сопоставимых ценах к январю-июню 2024 года.

Оборот розничной торговли за январь-июнь 2025 года в фактических ценах оказался выше показателя аналогичного периода 2024 года на 10,5 процента. Темп роста в сопоставимых ценах – 101 процент. Индекс потребительских цен на товары и услуги (июнь к декабрю предыдущего года) составил 103 процента. Среднемесячная заработная плата работников орловских организаций за январь-май 2025 года выросла на 16,3 процента относительно января-мая 2024 года. При этом реальная заработная плата выросла по сравнению с маем 2024 года на 11,5 процентов.

За январь-май 2025 года совокупная прибыль организаций региона составила 17,374 миллиарда рублей, или 99 процентов по отношению к январю-маю 2024 года. Что касается других важных индикаторов региональной экономики, то, по состоянию на 1 июля 2025 года, численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 июля 2024 года на 8,4 процента. Уровень фиксированной безработицы составил 0,3 процента и остался на прошлогоднем уровне.

ИА «Орелград»