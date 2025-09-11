Распродается бывшее имущество центра мобилизационных резервов

В Орловской области можно купить склад огнеопасных материалов и навес для кислорода.

Администрация поселка Верховье выставила на электронный аукцион недвижимое имущество на улице Советской. Земельный участок с кадастровым номером 57:19:0010302:10 имеет площадь более 1,1 га. В комплексе пять одноэтажных зданий: главный корпус (1062 кв. м), навес для кислородных баллонов (38,4 кв. м), склад огнеопасных материалов (101,2 кв. м), проходная (15,5 кв. м), холодный склад (850,9 кв. м).

Начальная цена имущества – 4 198 500 рублей. Для участия в аукционе необходимо внесение задатка в размере 10%. Заявки на участие в торгах принимают до 2 октября, указано в ГИС «Торги». Шаг аукциона – 5%. Договор купли-продажи будет подписан с тем, кто предложит наибольшую цену.

Отметим, до января 2018 года указанное имущество находилось на праве оперативного управления у казенного учреждения здравоохранения особого типа «Орловский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Однако было признано излишним, изъято и безвозмездно передано распоряжением правительства региона в собственность муниципального образования.

