Бизнесмен заплатит миллионы за оборудование Центра пожарной сертификации

Спор о поставке рассмотрел Железнодорожный районный суд Орла.

18 декабря 2020 года между ООО «С-плюс» и ООО «НИЦ «ПРОМТЕСТ» был заключен договор о поставке оборудования для «Центра пожарной сертификации». Его цена превысила 95 млн рублей. Оборудование должны были поставить до 1 февраля 2021 года, а оплату – произвести до 29 декабря 2023. Параллельно заключен договор поручительства с Солоповым К.В., который обязался нести солидарную ответственность за исполнение обязательств покупателя.

Поставщик свою часть сделки выполнил. Покупатель же оплатил только 10 млн рублей из общей суммы. Задолженность составила 85 060 518 рублей. В конце 2024 поставщиком направлены требование об исполнении обязательств и претензия. Поручитель их проигнорировал. Это послужило поводом для обращения в суд.

Оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что заявленные ООО «С-плюс» требования являются законными и обоснованными. Солопов К.В. являлся на момент заключения сделки генеральным директором ООО «НЛТС» (участник ООО «НИЦ «ПРОМТЕСТ» с долей владения 49 % уставного капитала), коммерческим директором ООО «НИЦ «ПРОМТЕСТ», членом Совета директоров ООО «НИЦ «ПРОМТЕСТ» и, соответственно конечным бенефициаром ООО «НИЦ «ПРОМТЕСТ».

Компания выполняла работы на полученном оборудовании силами штатных сотрудников, о чем свидетельствуют сопутствующие документы. Также оно предоставлялось в аренду ООО «Национальная лаборатория» для проведения испытаний в соответствии с заявками.

Суд решил взыскать с Солопова К.В. в пользу ООО «С-плюс» основной долг, расходы на госпошлину, неустойку в размере 238 169,49 рубля. В дальнейшем будет начисляться 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки до момента погашения задолженности.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”