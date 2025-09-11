В Мценске продают купеческий особняк

Памятник архитектуры в орловском райцентре оценили в 9,5 млн рублей.

Условия приватизации утверждены главой города Николаем Кочетаевым 5 сентября. Двухэтажное здание №19 по улице Ленина имеет площадь 448,5 кв. м. «Дом XIX века» является объектом наследия, представляющим историко-культурную ценность. Реализуется вместе с участком с кадастровым номером 57:27:0020503:12. Вид разрешенного использования земли – деловое управление. Площадь участка около 580 кв. м.

Начальная цена имущества – 9 569 200 рублей. Для участия в электронном аукционе необходимо внесение задатка в размере 10%. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 6 октября. Шаг аукциона – 5%, указано в ГИС «Торги».

Отметим, в городе реализован проект благоустройства «Мценская верста». Улица Ленина может стать одной из самых привлекательных в городе, если здания или хотя бы фасады на ней будут приведены в порядок.

ИА “Орелград”