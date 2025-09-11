Социальное жилье приоритетно предоставят участникам СВО

Областные власти скорректировали целевые индикаторы программы развития жилья.

Правительство Орловской области обновило некоторые пункты государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства». Соответствующее постановление издал губернатор Андрей Клычков. Программа софинансируется из федерального бюджета. Ранее в ее рамках планировалось оказать поддержку по улучшению жилищных условий на территории Орловской области 147 семьям и отдельным категориям граждан, имеющим право на такую поддержку.

В обновленной редакции программы количество участников программы увеличено до 192 семей и отдельных категорий граждан. В связи с этим областные власти скорректировали показатели регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей». Из постановления губернатора следует, что в 2025 году социальные выплаты на приобретение и строительство жилья будут предоставлены 104 молодым семьям. Однако здесь стоит отметить, что предыдущей редакцией программы планировалось предоставить такие выплаты 138 молодым семьям, то есть в данном случае произошло снижение целевого индикатора.

Кроме того, скорректированы правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья и их использования. Согласно обновленной редакции документа, участником программы может быть молодая семья, постоянно проживающая на территории Орловской области не менее 5 лет на день признания ее нуждающейся в жилом помещении. Кстати, проживание в регионе не менее чем 5 лет – это новое условие, которого раньше не было.

Также уточнено, что участником программы может стать молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, и неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей. Согласно внесенным поправкам, в первую очередь в список участников программы включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Также приоритет получили молодые семьи, имеющие трех и более детей, и молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимали участие в специальной военной операции. Право на первоочередное участие в жилищной программе получили и неполные молодые семьи, состоящие из не вступившей или не вступившего в повторный брак супруги (супруга) и одного и более ребенка. В данном случае речь идет о семьях погибших на СВО бойцов и умерших от ран воинов. Во вторую очередь в список включаются молодые семьи, имеющие на воспитании ребенка-инвалида. В третью очередь – неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, который имеет статус «одинокая мать».

