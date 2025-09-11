Хуснуллин заметил орловскую оперативность

11.9.2025 | 11:40 ЖКХ, Новости, Экономика

Зампред федерального правительства упомянул регион как один из завершивших работы, под которые брали казначейские кредиты.

Фото: government.ru

Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Как рассказал Марат Хуснуллин, на сегодняшний день запланированные инфраструктурные проекты с привлечением специальных казначейских кредитов полностью завершили восемь регионов страны. В их числе — и Орловская область.

«В Орле завершили строительство 8 километров водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе», – указал чиновник.

Такие кредиты даются регионам из федерального бюджета именно для инфраструктурных проектов. Средства предоставляются под 3% годовых на срок до 15 лет.

ИА «Орелград»


