Орловский губернатор встретится с министром спорта

Об этом Андрей Клычков рассказал на последнем прямом эфире в социальных сетях.

Губернатор Орловской области анонсировал встречу с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым. Она должна состояться в Москве 19 сентября.

«Как раз по теме катка для Ливен. Не знаю, насколько удастся решить, но движемся в этом направлении», — пояснил Клычков.

Напомним, Дегтярёв занимает данный пост с мая минувшего года. Также он возглавляет Олимпийский комитет России.

Ранее он работал губернатором Хабаровского края, ещё ранее – депутатом Государственной Думы.

В феврале в Орёл приезжал его заместитель Алексей Морозов. Тогда на встрече обсуждалось не только возможное строительство катка в Ливнах, но и проект Дворца единоборств в областном центре.

ИА «Орелград»