Клычков призвал «скорректировать график освещения» в Орле

Причиной стали жалобы жителей.
Заявление прозвучало во время последнего эфира в социальных сетях.
«Прошу представителей администрации города Орла и руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Сергея Сергеевича Латынина скорректировать график освещения», – высказался Андрей Клычков.
Также губернатор отметил, что «по ряду объектов на Орловщине освещение включается дистанционно», приведя в пример Смоленскую улицу.
ИА «Орелград»