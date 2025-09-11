Клычков призвал «скорректировать график освещения» в Орле

11.9.2025 | 11:30 ЖКХ, Новости

Причиной стали жалобы жителей.

ИА “Орелград”

Заявление прозвучало во время последнего эфира в социальных сетях.

«Прошу представителей администрации города Орла и руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Сергея Сергеевича Латынина скорректировать график освещения», – высказался Андрей Клычков.

Также губернатор отметил, что «по ряду объектов на Орловщине освещение включается дистанционно», приведя в пример Смоленскую улицу.

