Орловских подростков неправильно привлекли к труду

Нарушения выявила прокуратура.

Их допустили сразу в нескольких учреждениях. Факты зафиксировала Ливенская межрайонная прокуратура.

Оказалось, что в этом году в июне в Колхоз «50 лет Октября» приняли на работу подростка. Однако работодатель не провёл специальную оценку труда несовершеннолетнего. Также в трудовом договоре отсутствовали положения об условиях оплаты труда, обязательные для таких случаев.

Тогда же в «Племенной завод имени А.С. Георгиевского» тоже приняли на работу несовершеннолетнего. Однако при этом подростку не выдали копию трудового договора. Также в экземпляре договора, который хранился у работодателя, не было подписи подростка.

Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности. Как сообщает прокуратура Орловской области, на них были наложены штрафы на общую сумму в 16 тысяч рублей.

«Нарушения трудовых прав подростков были своевременно устранены», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»