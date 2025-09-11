Подключение орловских школ к Wi-Fi отложат

Несколько дней назад губернатор обещал сделать это к концу этой недели.

«Поручил, чтобы за рамками даже «белых сервисов» в школах сделали Wi-Fi, чтобы родители могли связываться», – заявил Андрей Клычков на прямом эфире в социальных сетях 9 сентября.

Однако планы радикально изменились.

Во время следующего эфира, который состоялся накануне, губернатор объявил противоположное.

«Посоветовались с родителями, что делать нам с интернетом в школах. Есть запрет прямой к расширению доступа к интернету, разрешены только «белые сервисы» в школах. Проговорили, родители согласились с тем, что пока надо подождать», – указал он. Возможно, губернатор не знал или забыл о данном запрете ранее, когда делал первое заявление.

Также Клычков уточнил, что данный вопрос обсуждался на встрече с представителями Управляющих советов муниципальных общеобразовательных организаций города Орла.

ИА «Орелград»