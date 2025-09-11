Коллекторы пожаловались в УФАС на «Орелгортеплоэнерго»

Жалоба уже принята антимонопольным органом к рассмотрению.

Профессиональная коллекторская организация «А.Сторм» написала жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Пожаловалась она на условия закупочной документации. Как уже рассказывал «Орелград», недавно акционерное общество «Орелгортеплоэнерго» объявило тендер на оказание услуги по возврату задолженности в досудебном порядке и сопровождению исполнительных производств. Целью тендера заявлено снижение задолженности физических лиц по оплате поставленной тепловой энергии по услугам «отопление» и «горячее водоснабжение».

Подрядчик должен собирать с потребителей долги в Орле в период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Предельная цена договора установлена в размере 5 052 457 рублей. Такое вознаграждение может получить исполнитель услуг. Как следует из жалобы, ООО ПКО «А.Сторм» заинтересовано в участии в указанном тендере, поскольку обладает большим опытом взыскания дебиторской задолженности и, по мнению самой компании, соответствует требованиям, предъявленным заказчиком к участникам закупки.

Однако, ознакомившись с техническим заданием, компания посчитала, что часть закупочной документации «нарушает права и законные интересы лиц, являющихся потенциальными победителями торгов». В техническом задании указаны случаи, когда энергетики обязаны выплачивать сборщику долгов вознаграждение. Коллекторы пришли к выводу, что «теоретически может сложиться ситуация, когда исполнитель в течение всего срока действия договора будет обеспечивать регулярное поступление денежных средств от должников к заказчику, но систематически недобирая даже несколько процентов до обозначенных в договоре показателей, которые могут все время увеличиваться, будет работать безвозмездно».

Между тем, следует из жалобы, коммерческие организации не могут оказывать друг другу услуги безвозмездно. Договор безвозмездного оказания услуг между коммерческими организациями подпадает под признаки дарения, которое между такими лицами запрещено. Коллекторы попросили Орловское УФАС провести проверку изложенных в их жалобе доводов, вынести энергетикам предписание об изменении закупочной документации, а до рассмотрения жалобы по существу приостановить проведение закупки.

Орловское УФАС, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу. Заинтересованным сторонам уже направлены соответствующие уведомления. Рассмотрение жалобы назначено на 16 сентября 2025 года, оно будет осуществляться посредством системы видеоконференцсвязи.

ИА «Орелград»