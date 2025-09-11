Проверка железнодорожных переездов обернулась заведением дел

Дела на виновных были заведены в рамках административного кодекса.

Орловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В частности, были проверены условия содержания железнодорожных путей необщего пользования на таких предприятиях региона, как компании «Арта», «РусЕвроХим», «Агронова-Ливны», «Залегощенский сахарный завод», «ЛивныСахар» и «Стройпоставка».

В результате представители надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения. А именно факты ненадлежащего содержания железнодорожных путей необщего пользования. По мотивам проведенной проверки прокуратура внесла представления руководителям организаций, где были выявлены нарушения, а их устранение взяла на свой контроль. Причем дело не ограничилось выдачей одних только представлений, были приняты и другие меры прокурорского реагирования.

«В отношении виновных должностных лиц возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по частям 2 и 6 статьи 11.1, статье 11.16 КоАП (несоблюдение требований законодательства о безопасности движения и пожарной безопасности на железнодорожном транспорте), – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – В итоге они признаны виновными в совершении административных правонарушений и им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 16 тысяч рублей».

ИА «Орелград»