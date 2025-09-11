Орловцам предложили перепеть Утесова и сыграть Незнайку

Стартовал прием заявок на участие в фестивале-конкурсе.

Орловский областной центр народного творчества пригласил жителей Орловской области принять участие в фестивале-конкурсе «ПлатФорма идей. Я так вижу!». Прием заявок уже стартовал, он продлится по 3 ноября 2025 года. Для участия необходимо заполнить заявку-анкету, подготовить видеозапись в соответствии с номинацией и отправить материалы до 3 ноября на электронную почту организаторов с пометкой «ПлатФорма идей». Кстати, организаторами являются департамент культуры Орловской области и бюджетное учреждение культуры «Орловский областной центр народного творчества».

Формат проведения – дистанционный, предусматривающий просмотр работ по видеозаписям. Проект строится на принципах доступности, гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения. Его задачами стали поддержка и развитие любительского театрального творчества, популяризация неклассических форм театрального искусства, создание условий для дистанционного творческого обмена опытом, расширение репертуара любительских театральных студий и индивидуальных исполнителей, воспитание художественного вкуса зрителей и их приобщение к современным формам театрального искусства и др.

Предусмотрено три номинации. Первая – «Художественное чтение», посвящена поэтам-юбилярам года. Участникам предлагается подготовить выразительное чтение стихотворения или отрывка из прозы автора, чей юбилей отмечается в 2025 году. Главная задача – не просто прочитать текст, а передать его характер, настроение и эмоциональную глубину, используя мимику, жесты и интонации, чтобы зритель смог «увидеть» историю. Выступление должно демонстрировать, что текст был прожит, а не просто заучен.

Вторая номинация – «Театральная». Она приурочена к 100-летию со дня рождения Николая Носова. Номинация представляет собой праздник фантазии и юмора. Участникам предлагается создать мини-спектакль, сценку или этюд по мотивам произведений писателя, например, из приключений Незнайки или рассказов «Фантазеры», «Мишкина каша» и др. Важно сохранить легкость, добрый юмор и жизнерадостность, свойственные творчеству Носова. Допускается использование ярких костюмов, реквизита, музыкального сопровождения и творческая переработка материала с уважением к оригиналу.

Третья номинация – «Вокальная», посвящена 130-летию со дня рождения Леонида Утесова. Участникам предлагается два варианта. Первый – исполнить песню из репертуара легендарного певца. Важно передать не только мелодию, но и настроение эпохи. Особое внимание следует уделить дикции, манере исполнения и подаче. Второй вариант: сделать инсценированную песню. Особое внимание следует уделить смысловой нагрузке, тематике песни и актерской подаче.

К участию приглашаются: любительские театры и студии, включая коллективы со званиями «Народный любительский коллектив» и «Образцовый любительский коллектив»; индивидуальные исполнители; творческие коллективы вне зависимости от ведомственной принадлежности. Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – отборочный, он предусматривает прием заявок. На втором этапе, который пройдет 5-6 ноября, состоится просмотр присланных видеоматериалов. Заключительная встреча с показом лучших работ и награждением пройдет в формате творческой встречи «Платформа АРТ-кафе» 22 ноября.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»