Около 18 процентов НКО «забыли» вовремя отчитаться

По данным Управления Министерства юстиции РФ по Орловской области, к концу первого полугодия 2025 года отчеты и информацию о продолжении деятельности в Управление представили 513 некоммерческих организаций, действующих в регионе. Это 82,1 процента от общего количества зарегистрированных некоммерческих организаций, которые по закону обязаны предоставлять в Минюст отчеты. Всего таковых в регионе насчитывается 625 организаций.

Управлением были направлены письма в Общественную палату Орловской области и атаману Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» для информирования руководителей организаций о необходимости предоставления отчетов. Также в адрес некоммерческих организаций, своевременно не представивших предусмотренную законодательством РФ свои отчеты, направлялись информационные письма с разъяснениями положений законодательства и рекомендациями представить соответствующую отчетность.

Количество отчитавшихся организаций по сравнению с прошлым годом сократилось на 3,7 процента. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года отчеты и информацию о продолжении своей деятельности в региональное Управление Минюста представили 531 из 619 некоммерческих организаций, что на тот момент составляло 85,8 процента. Кстати, всего в ведомственном реестре Управления содержатся сведения о 882 зарегистрированных некоммерческих организациях, что на 0,1 процента больше данного показателя 2024 года.

По сравнению с прошлым годом в реестре стало на одну организацию меньше, она была ликвидирована по решению суда. В целом к началу второго полугодия 2025 года в Орловской области действовало 430 общественных объединений (в том числе 22 региональных отделений политических партий, 92 профсоюзных организаций, 316 общественных организаций), 227 религиозных организаций, 31 казачье общество и 194 иных некоммерческих организаций.

В первом полугодии 2025 года сотрудники регионального Управления Минюста принимали участие в восьми публичных мероприятиях, которые проводили некоммерческие организации. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос в 2,7 раза, так как год назад сотрудники ведомства приняли участие в трех подобных мероприятиях. «По итогам посещения указанных публичных мероприятий признаков экстремистской деятельности, а также иных нарушений не выявлено», – говорится в отчете Управления.

ИА «Орелград»