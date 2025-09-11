В Орле в честь Высоцкого проведут международный фестиваль

Форум пройдет в областном центре уже в 16-й раз.

XVI Международный фестиваль искусств, посвященный творчеству знаменитого исполнителя, композитора, актера и барда Владимира Высоцкого, пройдет в Орле 20-21 сентября. Площадкой для его проведения станет Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина. Основным организатором выступает орловский клуб любителей творчества Высоцкого «Вертикаль». Напомним, что этот клуб ежегодно организует и проводит в стенах «Бунинки» фестиваль, раскрывая таланты участников и приобщая молодое поколение к творчеству Высоцкого, а также множество других мероприятий, посвященных Владимиру Семеновичу.

«В первый день фестиваля, 20 сентября пройдет отборочный тур конкурсантов, – сообщили в «Бунинке». – Они представят свои номинации в разных видах искусств. В процессе мероприятия участники также поделятся своими воспоминаниями о Владимире Высоцком. На второй день, 21 сентября состоится гала-концерт, а также будут подведены итоги конкурсов с торжественным награждением победителей фестиваля. Гостей ждут насыщенные и интересные два дня. Приглашаем всех любителей творчества Владимира Высоцкого».

Высоцкий родился 25 января 1938 году в Москве и умер там же 25 июля 1980 года. Интересно, что он мог стать инженером. В 1955 году будущий знаменитый советский актер поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института, но оставил учебу после первого семестра. А в 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию при МХАТ, после чего поступил на службу в качестве актера Московского театра имени А.С. Пушкина. Кстати, его дебют в кино состоялся еще раньше: в 1959 году Высоцкий сыграл эпизодическую роль в фильме «Сверстницы».

В последующие годы актер снялся в более чем 25 фильмах. Но запомнился он не только и не столько по ролям в кино. Пожалуй, еще большую славу и популярность в народе ему принесла работа в жанре авторской песни. Считается, что свои первые авторские произведения, которые до сих пор поет вся страна, Высоцкий создал в начале 1960-х годов. Тематика его песен была очень разнообразной. В репертуаре имелись и «уличные», и «лагерные», и военные, и сатирические, и бытовые, и сказочные, и даже «спортивные» песни. Многие произведения Высоцкого звучат и в кинофильмах.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»