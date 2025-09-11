Сегодня в трёх орловских СНТ отключат свет

11.9.2025 | 10:46 ЖКХ, Новости

Также в самом Орле запланированы отключения горячей воды.

ИА «Орелград»

По информации АО «Орёлоблэнерго», сегодня до 16:30 не будет электричества в СНТ «Карачевское», «Сроитель» и «Пенсионеров». Причина — работы по монтажу провода.

Также «Орёлгортеплоэнерго» предупредило об отключениях горячей воды в домах по адресам

  • Весёлая, 12 и 24,
  • Генерала Жадова, 3, 13, 21 и 25,
  • Генерала Родина, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60-А и 62.

Неудобства придётся потерпеть из-за ремонта водонагревателя.

Кроме того, «РИР Энерго» продолжает заниматься реконструкцией магистральной тепловой сети, проходящей по улице 2-й Курской. Поэтому многим местным жителям по-прежнему приходится обходиться без горячей воды. Её должны дать только 13 сентября в 17 часов. Напомним, это касается домов:

  • 1-я Курская, 54, 72,
  • 2-я Курская, 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63,
  • 3-я Курская, 35, 52, 53,
  • 4-я Курская, 31,
  • 5 Августа, 19, 48, 50,
  • Русанова, 52,
  • переулок Речной, 48 и 50.

ИА «Орелград»


