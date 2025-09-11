Укус бездомной собаки дорого обошелся «Спецавтобазе»

Суд обязал учреждение выплатить денежную компенсацию за неприятный инцидент.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местной жительницы к муниципальному бюджетному учреждению «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Женщина просила о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. А поводом для подачи иска стал крайне неприятный инцидент, который ей довелось пережить. Истица в своем заявлении указала, что происшествие произошло в начале августа 2024 года. В тот день она шла домой по улице Раздольной. На нее напала и покусала бродячая собака.

«В этот же день она обратилась в травмпункт больницы им. Боткина, где ей обработали и перевязали рану, назначили курс уколов от бешенства, и выдали направление в стационар, где она в течение трех месяцев проходила курс вакцинации, – следует из информации пресс-службы районного суда. – Оценивая собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу, что вред истице был причинен в результате бездействия, привлеченного органом местного самоуправления МБУ «Спецавтобаза», являющегося исполнителем мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев».

Напомним, что организаторами мероприятий по отлову бродячих животных в Орловской области являются органы местного самоуправления. При этом денежные средства на данные мероприятия им выделяют из областного бюджета. Власти на местах самостоятельно подыскивают исполнителя таких услуг и заключают с ним контракт на отлов бездомных животных. В Орле исполнителем на момент происшествия была выбрана «Спецавтобаза».

«С учетом соблюдения требований разумности и справедливости, судом в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей. Кроме того, с ответчика взысканы материальный ущерб за порванную одежду и государственная пошлина. Решение не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Железнодорожного районного суда.

ИА «Орелград»