Регоператору по отходам могут продлить срок полномочий

Областные власти уточнили цели и условия работы регоператора.

Правительство Орловской области внесло изменения в действующие с 2017 года «Правила осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области». В частности, уточнена цель деятельности регионального оператора. Звучит она теперь так: обеспечение погрузки, транспортирования, обработки, энергетической утилизации, утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) путем производства из их органической части искусственных грунтов, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в границах зоны своей деятельности.

Кроме того, как сообщает производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс, поправками установлено, что срок, на который юридическому лицу присвоен статус регионального оператора, может быть однократно продлен без проведения конкурсного отбора, но не более чем на 5 лет. Возможно это по соглашению с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области и регионального оператора в случае выполнения ряда обязательных условий.

Так, срок могут автоматически продлить, если региональный оператор или лицо, входящее в одну группу лиц с ним, произвел строительство или реконструкцию объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, и доля поступающих на такой объект ТКО в общей массе образованных в зоне деятельности регионального оператора отходов составляет не менее 20 процентов на дату принятия решения о продлении срока.

Кроме того, для автоматической пролонгации срока объем инвестиций в строительство или реконструкцию объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО должен составлять не менее 1 миллиарда рублей. Еще одним обязательным условием для заключения соглашения является использование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, позволяющее снизить объем захоронения отходов, поступающих на такой объект, на 50 процентов и более.

Напомним, с 1 сентября в сельских поселениях и районах малоэтажной застройки Орловской области введен новый порядок сбора твердых коммунальных отходов. Перед этим началась установка контейнеров для плавного перехода на новый способ сбора отходов в частном секторе. Об этом, в частности, сообщила УК «Зеленая роща», которая как раз и является региональным оператором в указанной сфере.

Компания совместно с органами местного самоуправления заранее приступила к установке контейнеров в местах, где ранее производился так называемый мешковой сбор. Установку контейнеров начали с Заводского района Орла. Всего по городу обещали установить около 55 контейнеров в местах, где ранее практиковался мешковой сбор отходов. Аналогичная работа затронула и те районы Орловской области, где сбор отходов осуществлялся бестарным способом.

«В 2025 году «Зеленая роща» закупила 1000 новых контейнеров, 250 из которых были переданы городу Орлу, а остальные распределены по районам области для улучшения инфраструктуры в сфере обращения с отходами, – сообщалось по этому поводу на сайте областного правительства. – Перевозчик будет забирать отходы только из установленных контейнеров или непосредственно из рук жителей строго в момент приезда мусоровоза по графику. Для жителей, которые пока остаются на мешковом способе сбора, местные администрации обязаны сообщить согласованные с регоператором сведения жителей о месте сбора отходов и график движения мусоровозов. Выносить мешки к точке погрузки необходимо будет непосредственно во время приезда спецтехники».

