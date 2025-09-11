В Ливнах иномарка сбила девочку-велосипедистку

11.9.2025 | 11:05 Новости, Происшествия

Ребёнка госпитализировали.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП произошло накануне в 17 часов 45 минут на улице Пересыханской.

43-летний мужчина ехал на автомобиле «Форд Фокус» со стороны Гражданской в сторону Селитриникова. Велосипедистка двигалась во встречном направлении. Как сообщает ГАИ Орловской области, девочка родилась в 2016 году.

Произошло столкновение. Несовершеннолетняя получила повреждения и была госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.

10.09.2025 г. в 17 часов 45 минут водитель 1982 г.р., управлял т/с Форд Фокус, двигался по ул. Пересыханская со стороны ул. Гражданская в направлении ул. Селитриникова г. Ливны, совершил наезд на велосипедиста 2016 г.р., которая двигалась по ул. Пересыханская со стороны ул. Селитриникова во встречном направлении. В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения. Госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.

Всего накануне в Орловской области зарегистрировано 23 ДТП. В авариях пострадали двое человек.

ИА «Орелград»


