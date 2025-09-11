В Ливнах иномарка сбила девочку-велосипедистку

Ребёнка госпитализировали.

ДТП произошло накануне в 17 часов 45 минут на улице Пересыханской.

43-летний мужчина ехал на автомобиле «Форд Фокус» со стороны Гражданской в сторону Селитриникова. Велосипедистка двигалась во встречном направлении. Как сообщает ГАИ Орловской области, девочка родилась в 2016 году.

Произошло столкновение. Несовершеннолетняя получила повреждения и была госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.

Всего накануне в Орловской области зарегистрировано 23 ДТП. В авариях пострадали двое человек.

ИА «Орелград»