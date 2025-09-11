Орловцы могут высказаться по поводу крематория на Раздольной

Обсуждаются изменения в Генплан и ПЗЗ Орловского округа.

Слушания стартовали 3 сентября. Среди предлагаемых изменений в Генплан и правила землепользования исключение отображения 16 неиспользуемых скотомогильников, перевод сельхозземель в промышленность, а также нашумевший крематорий.

Предполагается изменение функциональной производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктур на зону специального назначения в границах земельного участка с кадастровым номером 57:10:0040101:10990 (Орловский муниципальный округ, ул. Раздольная). А также изменения территориальной зоны П-1 «Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур I-V классов опасности» на зону СП – «Зона специального назначения».

Жители Орловского округа и заинтересованные лица могут предоставить в администрацию предложения и замечания (г. Орел, ул. Полярная, д. 12, отдел архитектуры, каб. №113, тел. 47-49-45). Очные встречи будут проходить с 15 до 30 сентября в различных населенных пунктах. График и время собраний можно уточнить на сайте ОМО.

Напомним, в конце марта Комиссия по землепользованию и застройке Орловской области рассмотрела предложения о внесении корректировок в ПЗЗ Орловского муниципального округа в целях размещения крематория с одной однокамерной печью. В августе в инвестпрограмме Орла появилось строительство колумбария для размещения праха.

ИА “Орелград”