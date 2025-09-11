В Орле возложили цветы к памятнику Дзержинскому

11.9.2025 | 18:36 Новости, Общество

Сегодня исполнилось 148 лет со дня его рождения.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

По традиции, дату, которая напоминает об основателе и первом председателе ВЧК-ОГПУ, отметили возложением цветов. В нём участвовали сотрудники и ветераны УФСБ России по Орловской области. А также – воспитанники кадетского класса школы №12 города Орла.

К присутствующим обратился ветеран Управления Виктор Секаев. Он напомнил, что под руководством Дзержинского ВЧК-ОГПУ быстро превратилась в одну из самых эффективных специальных служб мира. Заложенные им принципы хранят и чтут нынешние сотрудники различных силовых ведомств нашей страны.

Также о жизни и деятельности Дзержинского школьникам рассказал историк-краевед Геннадий Афанасьев. Он провёл для них экскурсию по комнате истории Управления. В частности, кадеты увидели архивные документы и письма, которые наглядно рассказали об основных этапах развития органов безопасности на Орловщине.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

ИА “Орелград”


