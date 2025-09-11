В Орле ярмарка у «Европы» может разрастись

Её площадь планируют увеличиить.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и торговли Орловской области. Речь идёт о ярмарке выходного дня, которая проводится на улице Металургов, рядом с гипермаркетом «Европа».

Глава департамента Денис Леонов и другие члены рабочей группы провели осмотр территории. Чиновники оценили возможности и масштаб расширения.

На данный момент уже составлен план мероприятий по изменению границ земельного участка.

Как отметили в департаменте, изменения направлены на поддержку местных производителей, личных подсобных хозяйств, а также жителей города.

ИА «Орелград»