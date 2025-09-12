В Орловской области заметно подорожали услуги

Сказался рост тарифов на ЖКХ.

В Орловской области в июле 2025 года по сравнению с июнем этого же года заметно подорожали услуги. Ежегодная индексация тарифов ЖКХ стала причиной общего роста цен в этом сегменте. На некоторые услуги, в том числе на внутренний туризм, цены снизились. Об этом сообщило Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

В июле 2025 года, по предварительным данным Орелстата, населению Орловской области в целом было оказано платных услуг на общую сумму 4,764 миллиарда рублей, что на 0,5 процента, в сопоставимых ценах, больше уровня июля предыдущего года. А за январь-июль 2025 года орловцы получили платных услуг на общую сумму 34,564 миллиарда рублей, или на 1,8 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Стоит отметить, что по сравнению с июнем 2025 года в июле на 43,4 процента вырос объем санаторно-курортных услуг, на 6 процентов – услуг специализированных средств размещения гостей (гостиницы, отели, кемпинги, глэмпинги и др.), на 19,1 процента – объем образовательных услуг, на 9,7 процента – объем услуг почтовой связи и курьерской доставки. В то же время на 8,4 процента снизился объем услуг, оказанных орловцами фитнес-центрами. Возможно, сказался сезон отпусков, а также то, что теплая погода позволила орловцам заниматься спортом на улице.

Что касается цен, то в июле по сравнению с июнем 2025 года жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир, подорожали на 7,4 процента. Причем жилищные услуги подросли в цене относительно невысоко – в среднем на 1 процент. А вот коммунальные услуги продемонстрировали резкий рост тарифов, которые в среднем по Орловской области увеличились на 11,6 процента. Так, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами подорожала по сравнению с июнем на 10,7 процента, оплата холодного водоснабжения и водоотведения – на 12,9 процента, отопление – на 11,7 процента, оплата горячего водоснабжения – на 12,2 процента, газоснабжение – на 9,9 процента, услуги по снабжению электроэнергией – на 12,9 процента.

Что касается других видов услуг, то большинство из них сохранили цены на прежнем уровне, а другие подорожали незначительно. Например, услуги по организации зарубежного туризма поднялись в цене на 1,5 процента, медицинские услуги – на 0,2 процента, бытовые услуги – на 2,4 процента, телекоммуникационные услуги – на 0,6 процента.

ИА «Орелград»