День трезвости отметили в Орловской области

Мероприятие прошло в Орловском муниципальном округе.

День православной трезвости отметили в рабочем доме, расположенном в деревне Образцово Орловского муниципального округа. Как пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, рабочим домом называется социальное учреждение для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В частности, помогают тут тем, кто впал в зависимость от вредных привычек. В рабочем доме такие граждане не только проживают, но и трудятся, восстанавливают навыки социальной адаптации.

«С постояльцами учреждения встретился заместитель руководителя Отдела социального служения и благотворительности Орловской епархии диакон Игорь Голиков, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. – Он рассказал о празднике Усекновения главы Иоанна Крестителя, с которым связан День православной трезвости, а также о христианском понимании борьбы с пьянством и других зависимостей».

Особое внимание священнослужитель уделил роли Таинств Церкви на пути духовного исцеления и освобождения от пагубных привычек. В завершение встречи участники смогли задать интересующие вопросы и обсудить тему трезвого образа жизни, добавили в митрополии. Пока в Орловской области отмечали День православной трезвости, всю страну облетела новость о введении сухого закона на период проведения СВО.

По сообщениям федеральных СМИ, с такой инициативой выступила общественная организация «Отцы рядом». Она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и предложила ввести временный запрет на продажу алкоголя в магазинах и точках общепита, в том числе в ресторанах и барах, на период проведения специальной военной операции. По мнению общественников, сухой закон поможет поддержать боевой дух нации, укрепить дисциплину и здоровье граждан, а также консолидировать общество.

«Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой активности граждан и социальной стабильности», — говорится в обращении. Кроме того, в тексте приведена статистика. По мнению общественников, в среднем россиянин в год выпивает 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка. Периодически выпивают 49 процентов женщин и 67 процентов мужчин. Самой «пьющей» возрастной категорией названы граждане в возрасте от 35 до 44 лет.

Напомним, в Орловской области действуют ограничения по продаже алкогольной продукции. В частности, в прошлом году был принят региональный закон о «наливайках». В соответствии с ним с 1 сентября 2024 года введены ограничения продаж алкоголя в «наливайках», расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях в период с 21 часа вечера до 10 часов утра.

