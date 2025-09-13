Доходы Орловской области сократились на 756 миллионов рублей

Бюджет недосчитался денег из-за сокращения федеральной поддержки.

Руководитель департамента финансов Елена Сапожникова представила в Орловском облсовете народных депутатов отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2025 года. По ее словам, доходы бюджета за отчетный период времени составили 26,152 миллиарда рублей, или 44,7 процента от плана года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года они сократились на 755,9 миллиона рублей, или на 3,8 процента. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы, составившие 16,977 миллиарда рублей, показали прирост к аналогичному периоду 2024 года на 425 миллионов рублей, или на 2,6 процента.

Снижение доходной базы произошло из-за того, что в этом году регион получил меньше денег из федерального бюджета, чем годом ранее. По данным департамента финансов, безвозмездные поступления в текущем году сложились в объеме 9,174 миллиарда рублей, или 46,2 процента от годового плана, и уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 1,18 миллиарда рублей, или на 11,4 процента. В том числе дотации из федерального бюджета сократились на 514,9 миллиона рублей, субсидии – на 394,9 миллиона рублей.

«Докладчица заключила, что бюджет исполнен с дефицитом. Снижение доходов связано в основном с уменьшением федеральной помощи, которое не удалось полностью компенсировать за счет роста собственных налоговых и неналоговых доходов», – пояснили в пресс-службе Орловского облсовета.

Регион минусует по нескольким налоговым сборам. В частности, по налогу на прибыль организаций поступления за первое полугодие 2025 года сложились в объеме 3,911 миллиарда рублей, сократившись к аналогичному периоду 2024 года на 7,3 процента, или на 308,5 миллиона рублей. Как пояснили специалисты, произошло это за счет снижения налоговой базы по декларациям за 2024 год и первом полугодии текущего года по ряду налогоплательщиков Орловской области.

«Кроме того, в первом полугодии 2025 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 5,855 миллиарда рублей и снизились на 1,5 процента (на 90,4 миллиона рублей) к уровню первого полугодия 2024 года за счет разового поступления налога с дивидендов в марте 2024 года по одному налогоплательщику», – следует из информации департамента финансов.

ИА «Орелград»