Начался суд над орловским «криминальным лидером»

12.9.2025 | 17:01 Криминал, Новости

Виктор Панюшин обвиняется по четырём уголовным статьям.

Фото: t.me/s/sudrfkursk

Процесс стартовал в Курске. Панюшину вменяют «занятие высшего положения в преступной иерархии», «бандитизм», «незаконную организацию азартных игр», а также организацию покушения на убийство и убийство. Соучастниками проходят ещё четверо человек.

Как пишет «Коммерсант», после 2000 года Панюшин «стал фактически криминальным лидером на территории Белгородской, Курской и Орловской областей». Он создал преступное сообщество, совершившее серию громких преступлений в 2012 — 2017 годах.

После этого Виктор Панюшин скрывался за границей. Однако в 2023 его депортировали с Кипра в Курск. С этого времени Панюшин содержался в местном СИЗО.

