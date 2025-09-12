Жителя Орла обвинили в истязании малолетнего сына

Также он задолжал около 250 тысяч рублей алиментов.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о 42-летнем жителе Советского района. Ему вменяются сразу три уголовных статьи — 157, часть 1 (неуплата алиментов), 156 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) и 117 («истязание»).

По версии следствия, с июня по сентябрь 2024 года мужчина систематически истязал своего малолетнего сына, нанося ему побои. При этом мальчик испытывал физические и психические страдания.

Также за период с 2023 по 2025 годы у орловца образовалась задолженность по алиментам в размере около 250 тысяч рублей.

Уголовное дело уже направлено в Советский районный суд города Орла.

ИА «Орелград»