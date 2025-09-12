Сбор налогов с орловцев вырос на 2,3 миллиарда рублей

Налоговики рассказали о результатах своей работы по итогам восьми месяцев.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, по итогам января-августа 2025 года в регионе в консолидированный бюджет РФ собрано около 40,8 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 6 процентов, или на 2,3 миллиарда рублей. Месяцем ранее орловские налоговики сообщали, что объем налоговых платежей составил 36,5 миллиарда рублей, то есть только в августе орловцы уплатили 4,3 миллиарда рублей в бюджетную систему.

Темпы роста платежей немного при этом замедлились. Так, по итогам января-июля сбор налогов на 7,1 процента превысил прошлогодний показатель, по итогам августа он снизился до 6 процентов. Но в целом в Орловской области наблюдается позитивная динамика роста налоговых сборов. В УФНС сообщили, что поступления в федеральный бюджет за январь-август текущего года превысили 11,4 миллиарда рублей, что на 7,1 процента, или на 800 миллионов рублей больше, чем было собрано в январе-августе 2024 года.

«В территориальный бюджет мобилизовано около 29,4 миллиарда рублей с превышением на 5,6 процента, или на 1,6 миллиарда рублей, чем в январе-августе 2024 года, – информирует региональное Управление ФНС. – Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за январь-август на территории Орловской области собрано более 23,7 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 7,9 процента, или на 1,7 миллиарда рублей».

Ранее ведомство сообщало, что по сравнению с началом 2025 года долги жителей Орловской области по имущественным налогам снизилась на 145,2 миллиона рублей, или на 35,5 процента. Число должников – физических лиц сократилось по всем видам имущественных налогов: по транспортному налогу – на 5,4 тысячи налогоплательщиков, или на 34 процента; по земельному налогу – на 6,6 тысячи налогоплательщиков, или на 36 процентов; по налогу на имущество – на 15,7 тысячи налогоплательщиков, или на 42 процента.

ИА «Орелград»