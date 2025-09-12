В больницу Семашко пришли сразу пять новых врачей

12.9.2025 | 12:45 Важное, Медицина, Новости

Также коллектив учреждения Орла пополнился двумя медработниками со среднем образованием.

Фото: Больница имени Семашко

Все новые сотрудники являются выпускниками орловских учебных заведений – медицинского института и медицинского колледжа.

Из высшего медицинского персоанала в больницу поступили на работу невролог, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог и врач ультразвуковой диагностики.

Новых коллег поприветствовали на общем собрании коллектива. С напутственным словом к ним обратились главврач Павел Сергеев и Заслуженный врач России, Почётный гражданин Орла Владимир Круглый.

Также до конца года ожидается приём на работу в больницу ещё ряда молодых специалистов. Как пояснили в соцсетях учреждения, сейчас они проходят аккредитацию.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования