В больницу Семашко пришли сразу пять новых врачей

Также коллектив учреждения Орла пополнился двумя медработниками со среднем образованием.

Все новые сотрудники являются выпускниками орловских учебных заведений – медицинского института и медицинского колледжа.

Из высшего медицинского персоанала в больницу поступили на работу невролог, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог и врач ультразвуковой диагностики.

Новых коллег поприветствовали на общем собрании коллектива. С напутственным словом к ним обратились главврач Павел Сергеев и Заслуженный врач России, Почётный гражданин Орла Владимир Круглый.

Также до конца года ожидается приём на работу в больницу ещё ряда молодых специалистов. Как пояснили в соцсетях учреждения, сейчас они проходят аккредитацию.

ИА «Орелград»