Орловец пытался обокрасть холодильник в бане

Всё это происходило на глазах персонала.

Дебош пресекли сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе управления, происшествие имело место в Северном районе Орла на улице Михалицына в одном из банных комплексов. Конфликт произошёл в вечернее время.

31-летний мужчина начал пререкаться с персоналом. Затем он разбил холодильник и попытался присвоить его содержимое.

Работники бани не смогли справиться собственными силами и вызвали росгвардейцев. Нарушитель был задержан и передан полиции — для дальнейшего разбирательства.

«Данный инцидент подчеркивает оперативность и готовность подразделений Росгвардии к реагированию на правонарушения», – подчеркнули в пресс-службе.

ИА «Орелград»