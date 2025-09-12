В Северном районе Орла начался ремонт теплосети

Будут ограничены движение траспорта и подача горячей воды.

Работы ведутся на улице Металлургов. Реконструкцией участка теплосети занимается «РИР Энерго». Стоимость работ составляет около 8 миллионов рублей (они включают в себя и благоустройство данной территории).

Планируется заменить 130 метров изношенных труб на новые, в современной пенополиуретановой изоляции, рассчитанные на длительную эксплуатацию. При этом диаметр труб — значительный, 400 миллиметров.

Также в ходе ремонта заменят запорную арматуру и обновят тепловые камеры. По итогам реконструкции вырастет надёжность теплоснабжения 46 многоквартирных домов и четырёх объектов социальной инфраструктуры.

В связи с этим орловцам придётся потерпеть неудобства. С 15 по 24 сентября будет полностью прекращено движение у дома по Металлургов, 32. Водителям предлагается объезд по переулку Силякова (с дальнейшим выездом на улицы Маринченко и Космонавтов).

Также с 16 по 30 сентября «РИР Энерго» ограничит подачу горячей воды по следующим адресам:

Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44,

Рощинская, 1, 3, 5, 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 11-А, 13, 13-А, 15, 15-А, 17, 17-А, 19, 21, 23, 25,

Московское шоссе, 155, 155-А, 157, 161, 163, 163-А, 165, 167, 169, 171.

ИА «Орелград»