Орловщина надеется нарастить экспорт зерна

В 2025 году экспорт зерна из Орловской области превысил 200 тысяч тонн.

Как уже рассказывал «Орелград», в ходе аппаратного совещания в администрации области, которое провел губернатор Андрей Клычков, обсуждался вопрос экспорта аграрной продукции. Выступивший с докладом руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный сообщил, что основу российского агроэскпорта составляет зерно. Что касается непосредственно Орловской области, то она в этом году отправила за рубеж 205 тысяч тонн зерновой продукции.

«До конца текущего года ожидается увеличение на 5-7 процента объема экспорта зерна и продуктов его переработки за счет улучшения качества и расширения географии поставок», – сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора. Однако стоит отметить, что объемы экспорта орловского зерна в этом году снизились. Причем тенденция характерна и для других регионов, в том числе соседней Курской области, также подведомственной ТУ Россельхознадзора.

По данным ведомства, в первом полугодии 2025 года с территории Орловской и Курской областей на экспорт в 29 стран ближнего и дальнего зарубежья было отгружено 452,1 тысячи тонн подкарантинной продукции (доля Орловской области в этом объеме составила 187,4 тысячи тонн). Зерна и продуктов его переработки Орловская область за первую половину года отгрузила 169,7 тысячи тонн. Для сравнения, орловцы и куряне за первую половину 2024 года совместно отправили в другие страны 829,6 тысячи тонн подкарантинной продукции, включая зерно, то есть экспорт снизился примерно вдвое.

На отгруженную продукцию в первом полугодии текущего года было оформлено 9002 фитосанитарных сертификатов, или на 36 процентов меньше, чем годом ранее. По данным ТУ Россельхознадзора, основной объем подкарантинной продукции был отгружен в Беларусь (65 процентов всего объема), Китай (21 процент), Латвию (6 процентов). Еще 8 процентов продукции было отправлено в Киргизию, Азербайджан, Сербию и другие страны.

«В части расширения экспортных возможностей есть поручение на федеральном уровне по созданию условий и поддержки экспортной ориентированности наших сельхозтоваропроизводителей. Среди важнейших задач – активная работа на китайском рынке, и, конечно, обеспечение высокого качества орловских товаров», – отметил на совещании Андрей Клычков.

ИА «Орелград»