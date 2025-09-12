Выставку в честь туристов проведут в Орле

Мероприятие будет приурочено ко Всемирному дню туризма.

С 15 по 30 сентября 2025 года в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина будет работать тематическая выставка «Туризм для всех». Как пояснили организаторы, она посвященная Всемирному дню туризма, который празднуется 27 сентября. В качестве экспонатов выступят путеводители на русском языке по разным странам, а также учебники английского и немецкого языка для вузов туристического профиля. В библиотеке обещают много интересного о достопримечательностях, истории и культуре разных стран.

«Путешествие – это всегда удивительный и неповторимый опыт, – говорят в «Бунинке». – Поездки знакомят нас с уникальными культурами и новыми людьми, позволяют получить настоящее гурманское удовольствие от кухни разных народов. Туризм вносит значительный вклад в бюджеты многих государств, способствует решению проблемы занятости населения в туристских инфраструктурах, прямо или косвенно влияет на развитие других отраслей экономики».

Но еще больше, чем в экономической сфере, проявляется значение туризма как фактора, способствующего установлению доброжелательных отношений между народами, развитию межгосударственных, кросс-культурных и личных контактов, резюмируют в областной библиотеке. Тем временем пресс-служба губернатора сообщила о том, что отрасль туризма Орловской области демонстрирует рост. По ключевому показателю самочувствия туристской сферы – загруженности коллективных средств размещения (отношение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения к номерному фонду региона) за семь месяцев текущего года среди 25 регионов с сопоставимой численностью населения (от 500 тысяч до 1 миллиона человек) Орловская область находится на 14 месте.

«Данный показатель демонстрирует рост 8,6 процента к аналогичному периоду 2022 года, несмотря на близость к приграничным регионам, – уточнили в пресс-службе губернатора. – По загруженности коллективных средств размещения среди регионов ЦФО с 2022 по 2025 годы Орловская область обгоняет Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Всего с января по июль 2025 года, по данным Росстата, в коллективных средствах размещения региона было размещено 104 554 человека. Кроме того, Орловщина в 2024 году вошла в четверку регионов с наибольшим показателем роста внутренних направлений туризма, уступив только Крыму, Калмыкии и Архангельской области».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»